GUIminer для майнинга Bitcoin и Litecoin — настройка и особенности работы МАЙНЕРЫ GUIminer представляет собой удобный графический интерфейс для добычи Bitcoin и Litecoin. Данное ПО поддерживает как GPU-майнинг с помощью графических процессоров

Bitminter Mining Pool МАЙНЕРЫ Bitminter Mining Pool — один из старейших майнинговых пулов. Софт начал свою работу в 2011 году с основной целью — облегчить добычу биткойнов.

Как использовать MultiMiner и его особенности МАЙНЕРЫ MultiMiner – это настольное приложение, которое позволяет добывать цифровые монеты и осуществлять мониторинг на различных платформах, включая Windows, Mac, Linux.