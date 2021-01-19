GUIminer представляет собой удобный графический интерфейс для добычи Bitcoin и Litecoin. Данное ПО поддерживает как GPU-майнинг с помощью графических процессоров
Bitminter Mining Pool — один из старейших майнинговых пулов. Софт начал свою работу в 2011 году с основной целью — облегчить добычу биткойнов.
MultiMiner – это настольное приложение, которое позволяет добывать цифровые монеты и осуществлять мониторинг на различных платформах, включая Windows, Mac, Linux.
Управляется CGMiner посредством команд. В папке, в которую распакована программа, создается файл «*.bat», в котором прописываются все необходимые настройки.